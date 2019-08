Gubbio, regolamentazione della circolazione per ‘Torneo dei Quartieri’ e settimana di Ferragosto

NewTuscia – GUBBIO – L’amministrazione comunale ha stabilito una serie di misure per regolamentare la circolazione nella settimana di Ferragosto, in particolare da ieri lunedì 12 a sabato 17 agosto.

Nei giorni festivi (15 e 18 agosto) tutti i varchi saranno chiusi dalle 11 alle ore 6 del giorno seguente, mentre domani mercoledì 14 sarà in vigore l’ordinanza del ‘Torneo dei Quartieri’ con il divieto di transito e sosta in tutto il centro storico dalle ore 14 alle ore 24, con chiusura fisica delle porte di accesso alla Città tramite apposite transenne, ad esclusione di Via Cavour che sarà chiusa alle ore 11.

Nei giorni feriali dino al 17 agosto sono stabilite le seguenti modifiche alla circolazione:

a – chiusura alla circolazione per i non autorizzati, dalle ore 11 alle ore 6 del giorno seguente, nei seguenti varchi: Via dei Consoli, Via Savelli della Porta, Porta Castello;

b – divieto di transito in Via Cavour mediante chiusura fisica della transenna dalle ore 11. alle ore 6 del giorno seguente, fatta salva la particolare regolamentazione dei giorni di mercato;

c – divieto di sosta con rimozione e divieto di transito dalle ore 11 alle ore 6 del giorno seguente in Corso Garibaldi – tratto compreso fra Via Cairoli e Via della Repubblica;

d – ivieto di transito in Via della Repubblica e Via Vantaggi dalle ore 11 alle ore 6 del giorno seguente. Inoltre, per quanto concerne la parte alta della Città, sarà chiuso il varco ZTL di Via dei Consoli alle ore 11 per tutta la settimana, senza riapertura pomeridiana, con divieto di sosta tutti i giorni dalle 10 alle 19.30 dal 15 al 18 agosto in Via dei Consoli e Via XX Settembre, ferma restando la particolare regolamentazione stabilita per il ‘Torneo dei Quartieri’.