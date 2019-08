Ferragosto: 80 attività aperte tra bar, ristoranti e pizzerie. I dati del Comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Nelle scorse settimane l’amministrazione Comunale ha provveduto a contattare gli esercizi commerciali bar per fornire una panoramica delle strutture bar e ristoranti aperti nei giorni di Ferragosto.

Sulle oltre 250 le attività contattate ben 80 hanno deciso di rimanere aperte nei giorni più caldi dell’anno per fornire a residenti e turisti un minimo di sollievo. Come promesso lo scorso anno, abbiamo proceduto a programmare nei giorni più caldi dell’anno una apertura capillare su tutta la città, turisti e Viterbesi avranno nel centro storico e in tutta la città la possibilità di rifocillarsi per difendersi dallo straordinario caldo di questi giorni.

“Ringrazio i commercianti per la collaborazione e per la disponibilità,” dichiara Alessia Mancini – Assessore Sviluppo Economico e Attività Produttive COL” infatti la rilevazione effettuata ha dimostrato che tutta la città con particolare attenzione per il centro storico (perché il quartiere maggiormente frequentato dai turisti) è coperta da un numero congruo di bar e ristoranti aperti per altro in diverse fasce di orario”. Ecco di seguito i giorni e le attività che hanno comunicato la loro apertura nel week end lungo di Ferragosto.