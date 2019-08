Due gravi incidenti nei pressi di Nepi

di serena Biancherini

NewTuscia – NEPI – In un intervallo di tempo molto breve, a pochi minuti l’uno dall’altro, due gravi incidenti si sono verificati sulle strade della Tuscia nei pressi di Monterosi e Nepi ieri sera, vedendo coinvolti un motociclista e tre vetture per un totale di sei feriti.

Un impatto frontale tra due auto sulla Strada Cassia Cimina intorno alle 19.00, ha visto 5 persone ferite di cui due sono in condizioni relativamente buone, una è stata trasportata in ospedale in codice giallo, mentre le altre due in codice rosso si trovano ora in prognosi riservata, proprio come il motociclista travolto da una vettura poco prima nei pressi della Gabelletta vicino all’incrocio ritenuto pericoloso tra la Cassia e la strada Nepesina.

Al momento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, nel primo caso sono intervenuti quelli dell’Aliquota di Civita Castellana nel secondo le indagini sono in mano agli agenti di Monterosi, mentre i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Belcolle e al Gemelli di Roma.