Cinque match ed una sorpresa nella seconda giornata del Torneo Nazionale Open di Tennis ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Cinque match ed una sorpresa nella seconda giornata del Torneo Nazionale Open di Tennis in programma ad Acquapendente.

La mette a segno il 4.4 Fabio Calandri che supera il più quotato 4.3 Fabio Vichi con un doppio 7-5. Soffre ma comunque si qualifica nella parte alta del tabellone il 4.3 Alessio Billi. Dopo aver perso per 6-0 il primo set con il 4.6 Alessio Terzoli si aggiudica i restanti due per 6-4 / 6-3. Percorso netto nella stessa parte di tabellone per il 4.3 Fabrizio Ricci: doppio 6-0 al 4.4 Peter Frate.

Nella parte bassa del tabellone Goffredo Lombardi si aggiudica per 6-2 / 6-3 la sfida alla pari 4.3 contro Michele De Santis. Soddisfazione tutta aquesiana, infine, con il 4.3 Giacomo Muccifora che supera con un doppio 6-3 il pari Categoria Leonardo Rampielli.