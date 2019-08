Vittorio Sgarbi racconta Leonardo da Vinci al Teatro Caffeina

NewTuscia – VITERBO – Abbiamo scelto un evento di eccezione per accogliere gli appassionati al ritorno dalle vacanze: uno dei critici d’arte più amati, celebrati e discussi d’Italia arriva sul palco del Teatro Caffeina. Il 2 settembre 2019 alle ore 21 c’è Vittorio Sgarbi a via Cavour con la lectio magistralis su Leonardo da Vinci, per un’esperienza che non ha bisogno di presentazioni e solo l’ultima prova teatrale per il noto collezionista, giornalista e sindaco di Sutri. Vittorio Sgarbi esordisce infatti a teatro nell’estate 2015 con lo spettacolo teatrale “Caravaggio” e con sorprendenti salti temporali conduce il pubblico in un percorso illuminante dentro le vicende artistiche e sociali del Merisi; tali vicende hanno disvelato straordinari fenomeni premonitori della contemporaneità e così il pubblico, profondamente coinvolto nell’inedita percezione e stimolato dall’abile miscela di racconto, immagini e suoni, ha potuto sperimentare l’indissolubile comunione con l’esperienza caravaggesca, immersione rinnovata con l’altrettanto fortunato spettacolo “Michelangelo”, sequel della prima prova.

Le magistrali performance di Vittorio Sgarbi han fin qui dimostrato come artisti antecedenti il nostro secolo abbiano fortemente inciso il modo di percepire il quotidiano in cui siamo immersi. Dunque con il passo successivo non si poteva che alzare il tiro, e così Vittorio Sgarbi tenterà di svelare un personaggio su cui la storia conserva un alone a metà fra il mito e il mistero: Leonardo di Ser Pietro da Vinci (1452/1519), di cui proprio nel 2019 ricorrono le celebrazioni dal cinquecentenario della morte. Leonardo ingegnere, pittore, scienziato, talento universale dal Rinascimento giunto a noi, ha lasciato un corpus infinito di opere da studiare, ammirare, e su cui tornare a riflettere ed emozionarsi. Ci saranno sicuramente Monna Lisa in compagnia dell’Ultima Cena, e ogni aereo ingegno che il genio di Leonardo studiò, fino a spingersi alla tensione del volare. E’ con questa misurata miscela esplosiva, che proveremo a presentarvi lo spettacolare enigma di “Leonardo” rivelato.