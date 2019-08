Torneo Nazionale Open, soddisfazione per tennis aquesiano

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Soddisfazioni a yo-yo per il tennis aquesiano nella prima giornata del Torneo Nazionale Open di Tennis in programma al Circolo di Località Boario. Il 4.3 Guglielmo Zannoni soffre ma supera come da pronostico il 4.4 Paolo Antonuzzi. Dopo aver perso per 6-4 il primo set si aggiudica i restanti due con un doppio 6-1.

Nella sfida tra 4.6 Stefano Muccifora lotta ma esce sconfitto dalla sfida con Alessio Terzoli. Dopo un lottatissimo primo set (6-4) cede con più fluidità con il punteggio di 6-1 il secondo. Doppia seduta per il 4NC Luca Reali. Dopo aver superato facilmente per 6-1 / 6-0 il 4.6 Gianluca Testa è costretto a cedere seppur lottando al 4.3 Claudio Procenesi. Dopo aver vinto bene il primo set per 6-3 e perso soltanto al dodicesmo gioco il secondo (7-5) cede nettamente il terzo per 6-2.