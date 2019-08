Sport’n’Roll feat Fermento entra nel vivo

NewTuscia – TARQUINIA – Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare: e lo spettacolo diventa contagioso anche per chi lo ammira da fuori. Entrano nel vivo i tornei di Sport’n’Roll a Tarquinia Lido. Martedì 13 agosto è già tempo di fasi finali per il Foot Volley, con gli ultimi match che assegneranno i premi in palio per i virtuosi del palleggio. Un giorno di fatica in più, invece, sui campi da basket del 3 contro 3, che vedrà le proprie finali – e la gara da tre punti – mercoledì 14, per una calda vigilia di Ferragosto; in campo anche i più piccoli tennisti del litorale per un mini torneo di Beach Tennis.

E come affrontare meglio l’estate, in una località di mare come Tarquinia Lido, se non godendosi un po’ di sport al fresco della sera, magari al suono di buona musica e con una birra in mano? Proprio questo è il menu di Sport’n’Roll feat. Fermento, che agli appuntamenti sportivi unisce la festa della birra, capace di portare sul lungomare cittadino 20 birrifici artigianali, street food e mercatini.

In quanto a spettacoli, doppio appuntamento per martedì 13 agosto: alle 21 e 30 in piazza del Benvenuto – cioè nel campo dello stabilimento La Pineta, si esibiranno le ginnaste di Arteritmica Tarquinia, pluripremiate anche a livello nazionale.

Sul palco di piazza degli Eventi – così è stata ribattezzata piazza delle Naiadi –è il turno di MiWa Cartoon Cover Band, che dalle 22 e 30 prima animerà da street band le strade del Lido, poi porterà sul palco musiche da cinema, da Star Wars, Disney e la Pantera Rosa ai Flintstones, Rocky e moltissimi altri ancora. Una vera band di supereroi, anche nel curioso look con cui si esibiscono.

Sport’n’Roll feat. Fermento è, come detto, organizzata dalla Pro Loco Tarquinia ed Evensound, con il contributo del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Assotur, Sib, Federbalneari, Confocommercio Lazio Nord, Sottosuono, Superabile, Tarkna Volley Beach, Parco Avventura Riva dei Tarquini e Arco Club Tarkna, con la media partnership di Radio Italia Anni ’60.