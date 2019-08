Civita Castellana, si è svolta la “Festa dell’Estate”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nei giorni scorsi, presso il Centro Socio Educativo Comunale Rosa Merlini Frezza, gestito dalla Cooperativa Sociale COOSS, si è tenuta “la Festa dell’Estate”, in cui i ragazzi speciali e gli operatori del centro si sono esibiti in un interessante progetto inclusivo proposto dal laboratorio teatrale “Faccia a Faccia con l’identità”.

A condividere questo momento di festa, c’erano per l’occasione, oltre alle famiglie dei ragazzi speciali del centro diurno, anche il Sindaco Franco Caprioli, l’Assessore ai Servizi Sociali Carlo Angeletti, il Coordinatore del CSE Dott. Cesare Rapagnani e il Presidente dell’Associazione “I Ragazzi del Girasole Onlus” Ermanno Gagliardi .

Il Sindaco Caprioli, in questa occasione ha avuto anche modo di far presente ai familiari dei ragazzi ospiti della struttura, che è intenzione dell’amministrazione da lui presieduta, di prestare una particolare attenzione per questo importante servizio comunale, tanto è vero che uno dei primi atti della sua giunta di recente insediamento è stato quello di provvedere ad un potenziamento del Centro Socio Educativo nel prossimo capitolato d’appalto di imminente pubblicazione.

L’Amministrazione Comunale di Civita Castellana