Successo per evento ieri sera al museo di Palazzo Doebbing

NewTuscia – SUTRI – “Oltre duecento persone e un incasso importante per la serata di ieri sera “Bere la cultura con gli occhi al cielo”, organizzata dal Comune di Sutri e da Archeoares, parte fondante delle iniziative culturali del museo di Palazzo Doebbing, in cui turisti e cittadini di Sutri hanno potuto degustare ottimi vini, grazie all’organizzazione di Tuscia Autoctona, e osservare le stelle insieme al dott.Fabrizio Trapuzzano. Gli organizzatori sono già al lavoro per un’altra iniziativa prevista per il prossimo 14 settembre, in concomitanza con l’apertura dei festeggiamenti per Santa Dolcissima. Sono un successo le attività connesse alle mostre di Palazzo Doebbing, che si conferma, mese dopo mese, una delle realtà più importanti del panorama dell’arte internazionale. Lo scorso anno, per la prima serie di esposizioni “Idillio verde”, centinaia di persone hanno partecipato al ciclo di conferenze del “Festival d’autunno” in cui sono state inaugurate decine di strade cittadine alle eccellenze italiane.