Silvia Blasi (M5S): approvati 100 mila euro ai siti Unesco di Tarquinia e Cerveteri

Grazie ad un mio emendamento approvato in occasione della discussione del bilancio regionale a dicembre 2018 sono stati stanziati complessivamente 100.000 euro per il biennio 2019/2020 per i comuni della regione Lazio ospitanti siti UNESCO e per i quali ricorre nel 2019 l’anniversario dell’iscrizione nella lista dell’importante organismo internazionale. Rientrano in tale categoria i comuni di Tarquinia e Cerveteri, per i 15 anni di iscrizione delle necropoli etrusche e Tivoli per i 20 anni di iscrizione di Villa Adriana e Villa d’Este.