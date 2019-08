Si erano perdute durante un’escursione, recuperate dai vigili del fuoco

NewTuscia – BOMARZO – Intervengono i vigili del fuoco circa alle 14.00 per ritrovare delle ragazze che si erano perse dopo essere partite per un’escursione che prevedeva un tragitto dalla zona di Chia, nei pressi della torre, fino alla Piramide Etrusca nella zona di Bomarzo. Il gruppo era composto da due ragazze minorenni e da una maggiorenne ma comunque molto giovane.

In seguito chiamata del 118, i vigili con tre unità a piedi, in una zona molto impervia si sono mobilitati e hanno rintracciato le giovani tramite il telefonino per poi accompagnarle dal personale del 118 dove sono risultate in buona salute.

Le ragazze, originarie della zona di Narni, dopo essere state recuperate hanno proseguito la loro escursione.