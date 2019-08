Il General Manager Cappelli: “Ripartiamo dalle certezze”

NewTuscia TUSCANIA – A pochi giorni dall’inizio della preparazione il General Manager Alessandro Cappelli ci presenta la stagione che verrà:”Al sesto anno di permanenza nella Lega Pallavolo Serie A maschile, abbiamo fatto tesoro di tutte le esperienze pregresse, positive e meno positive per poter affrontare una stagione che vorremmo sia ad alto livello. Veniamo da un’annata sportiva che, per quanto riguarda la prima squadra, non è stata sicuramente all’altezza, soprattutto in relazione ai risultati attesi.

Nonostante ciò, molto dell’organizzazione societaria ha riscontrato una costante crescita e il settore giovanile si è consolidato nei due settori maschile e femminile, pertanto abbiamo deciso di ripartire da queste ‘certezze’.Il primo reparto da riconfermare era sicuramente lo staff medico, una collaborazione ormai consolidata con lo Studio Medico Potestio – Ortopedia e Medicina dello Sport. A capo dello staff il Dott. Domenico Potestio, ortopedico di fama internazionale, che, oltre ad assisterci, ci ha introdotto anche in importanti strutture quali il Rome American Hospital, lo Studio Fisioterapico Pinciano ed inoltre ci ha assicurato la fornitura, da parte della Soc. Riabilita di Roma, dei macchinari per i campi magnetici.

La sua sapiente direzione è risultata decisiva nella gestione e risoluzione delle problematiche mediche in una stagione che purtroppo, ci ha visto affrontare qualcosa come 18 infortuni medio-gravi.Da sottolineare anche l’insostituibile e costante presenza del Dott. Francesco Giuseppe Potestio, specialista in Medicina dello Sport, sempre disponibile ad assisterci con la sua comprovata preparazione e esperienza sia nel proprio studio, dove anche grazie all’utilizzo di apparecchiature ecotomografiche all’avanguardia ci permette di avere una diagnosi immediata delle lesioni muscolari, anche in gara.Altra certezza la presenza della Dott.sa Acevedo Erika Beatriz che, con la sua esperienza e il suo attrezzato studio fisioterapico (tecar terapia, Laser, ultrasuoni) , è sempre a disposizione della squadra sia durante la settimana che nelle gare.

Da non dimenticare anche la presenza del Fioterapista Gaetano Bultrini, che con grande passione si preoccupa di specifiche problematiche legate alla postura e di Mauro Fringuelli, sempre presente con la prima squadra in veste di massofisioterapista.Grazie a queste collaborazioni, ormai collaudate anche nella condivisione delle problematiche, sono state affrontate e sempre risolte velocemente tutte le necessità di carattere medico infortunistiche.Riconfermata anche la collaborazione con la Dott.sa Silvia Giommoni che ci ha assistito negli anni con il suo studio di nutrizionista.Dovevamo rivedere la Direzione Tecnica, c’era bisogno di una persona che, oltre ad avere comprovate capacità tecniche, avesse anche la capacità umana per riportare quell’entusiasmo che ultimamente era un po’ venuto meno, e allora ci siamo basati su ‘antiche’ certezze: quale miglior scelta se non provare a richiamare a Tuscania chi ci aveva portato in serie A?

Ed ecco allora il contatto con Paolo Tofoli che, per nostra fortuna, ci ha dato subito la propria disponibilità, siamo certi sia la persona giusta per un futuro di successi.Lo stesso Paolo ha voluto al suo fianco un’altra certezza e come secondo ha scelto il ‘nostro’ Francesco Barbanti, persona seria e capace che tanto bene ha fatto negli ultimi anni. I due tecnici verranno coadiuvati dal preparatore atletico Fabrizio Ceci e dai due tecnici del settore giovanile Victor Perez Moreno e Giuseppe Ruggiero.

Siamo passati poi alla costruzione della squadra, la direttiva era fare il giusto mix di gioventù ed esperienza, e così in totale accordo con il tecnico abbiamo ricercato sul mercato quei giocatori secondo noi idonei a far parte di una rosa molto competitiva sia nel sestetto titolare che tra le eventuali riserve dove per la maggior parte abbiamo puntato su ragazzi già con un’importante esperienza alle spalle che sicuramente saranno utili alla causa. Confidiamo in una lunga stagione e per questo ci sarà bisogno di tutti.Non è facile valutare la qualità della squadra già nel pre-season, ma siamo certi di aver fatto un buon lavoro, ora tocca ai giocatori e ai tecnici ‘darci dentro’ e poi vedremo se il campo ci darà ragione. Buon lavoro a tutti”.

Tuscania Volley