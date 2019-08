70 anni di sagre e sogni Pro Loco Ladispoli

l’11 agosto a Ladispoli in piazza Rossellini, a partire dalle 19:00, i festeggiamenti per il 70esimo della Pro Loco, da sempre volano di essere volano di idee ed iniziative socio-culturali

NewTuscia – LADISPOLI – Riceviamo e pubblichiamo.

E’ tutto pronto per i festeggiamenti che Ladispoli si prepara a vivere insieme ai suoi cittadini e ai tanti turisti che animano la località balneare in questa calda estate. L’appuntamento è tra i più importanti, i 70 anni della Pro Loco, e il programma sarà ricco ed esclusivo, all’insegna della tradizione, arricchito con spettacoli di cabaret, musica, magia, stand gastronomici e del racconto emozionale delle numerose iniziative di grande successo, narrate in maniera spettacolare con video, canzoni, poesie e tante immagini. Sono, infatti, tanti e importanti gli appuntamenti che in questi anni hanno portato la Pro Loco di Ladispoli a diventare tra le più accreditate a livello nazionale. E per festeggiare il suo 70° anniversario la scelta è quella di rilanciare ancora promuovendo una nuova sfida, quella della Zucchina Etrusca. Dopo aver ideato e fatto conoscere nel mondo la Sagra del Carciofo Romanesco, che attira ogni anno circa 400.000 appassionati gourmet, oggi l’obiettivo è quello di portare all’attenzione di esperti palati e al grande pubblico un’altra delizia dell’orto che il terreno vulcanico della zona etrusca(Ladispoli e Cerveteri), unico per il suo genere, esalta nel gusto, nel colore e nei fiori, che fritti, con mozzarella e alici raggiungono gli apici del piacere del palato.