Vittorio Sgarbi ha chiuso un accordo con Lega, FI e FdI per le prossime elezioni a Sutri

SUTRI –

“Vittorio Sgarbi ha chiuso un accordo con la Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia per le prossime elezioni a Sutri, e si riserva di fare le liste personalmente, per contenere le spinte democristiane ed estremiste che condizionano l’attività politica della città, per la totale inaffidabilità dei soggetti che hanno utilizzato il suo nome per essere eletti e contrastare, per interessi locali, e opportunismi, il suo progetto di rinascita, con ambizioni personali ed egoismi”.

Comunicazione di Vittorio Sgarbi.