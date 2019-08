Vigor Acquapendente ed Asd Corneto Tarquinia, partita annullata

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “La gara in programma Sabato pomeriggio alle ore 17.30 tra Polisportiva Vigor Acquapendente ed Asd Corneto Tarquinia non si svolgerà” . A comunicarcelo alle ore 15.00 di Venerdì il Direttore Sportivo Vigor Giuseppe Olimpieri.

“La decisione di non svolgerla è avvenuta questa mattina dopo un contatto telefonico tra le due Società. Il Nostro Tecnico Stefano Broccatelli sfrutterà quindi il fine settimana per una ulteriore seduta tattico-tecnica con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la forma. Per quanto riguarda il match inaugurale della stagione proveremo ad inserirlo Martedì 13”.