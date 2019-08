Valnerina in festa con Le Rocche Raccontano di Ferentillo

NewTuscia – FERENTILLO – La Rievocazione Storica più grande della Valnerina, 10 giorni di festa con Musical di apertura, omaggio a De André, i 14 Quadri Viventi e la favolosa Notte Bianca tra le Rocche.

“La Rievocazione Storica più grande della Valnerina”

“Tra le 30 Rievocazioni Storiche iscrite nel Registro – Manifestazioni Storiche dell’Umbria –”

“Tra le migliori Notti Bianche d’Italia”

Come ogni anno ritorna la celebre Rievocazione Storica di Ferentillo “Le Rocche Raccontano.. il Viaggio nei Secoli – XXVI ed.” , che dal 16 al 25 agosto 2019 riporterà indietro nel tempo gli abitanti e i tanti visitatori del paese delle rocche.

Per 10 giorni Ferentillo si trasformerà in un vero e proprio set cinematografico, con scenografie particolarissime in ogni angolo del paese e con quasi 500 “costumanti” sparsi ovunque, intenti a rievocare i fasti storici dell’antico Ducato di Ferentillo.

Tante le novità anche quest’anno: I 14 Quadri Viventi, già completamente rinnovati lo scorso anno, vedranno l’introduzione di nuove figure storiche rievocate grazie all’aiuto di veri attori provenienti dalla scuola “Beautiful Act – Officina dello Spettacolo di Barbara Cinaglia” . La registrazione della voce narrante sarà sempre a cura di Davide Capone, figlio del grande Claudio (la famosissima voce di Superquark), già voce delle Rocche Raccontano dal 1992 ad oggi. Il visitatore verrà catapultato in un vero e proprio viaggio nel tempo, guidato dalla Voce narrante, un viaggio di oltre 3000 anni di storia ferentillese, rappresentata in 14 “Quadri Viventi” (miniscene teatrali), realizzate da quasi 500 “costumanti” che vestiranno i panni delle più svariate figure storiche che la storia ferentillese possa offrire. Un “Viaggio nei secoli” travolgente, partendo dall’antica civiltà umbro-sabina dei Naharki fino alla Grande Guerra del 1915/18, passando per la fondazione longobarda ed eremitica dell’Abbazia di San Pietro in Valle, Papa Bonifacio VIII e gli eretici Catari di Ferento, il monachesimo femminile, il tesoro nascosto dei Templari, la nascita dello Status Ferentilli, la Santa Inquisizione e il rogo della strega, il brigantaggio della Valnerina, il miracolo della peste di San Sebastiano, le campagne napoleoniche e il passaggio di Giuseppe Garibaldi, le grandi fiere del 1800, la festa della trebbiatura fino all’inaugurazione della Tramvia Terni-Ferentillo del 1909.

Per tutti 10 i giorni, le due rocche di Precetto e Matterella, che da secoli sovrastano il piccolo borgo umbro e sorvegliano l’ingresso della Valnerina, faranno da sfondo anche ad una serie di eventi infrasettimananli che completeranno così il ricco programma della manifestazione.

La serata più attesa, soprattutto dai giovani, è senza dubbio la “Notte Bianca tra le Rocche”, giunta alla settima edizione, che si terrà sabato 17 agosto, conosciutissima in tutta l’Umbria e da sempre in crescita di presenze per la sua capacità di divertire e attrarre il grande pubblico. Tutto il paese si riempirà di gruppi musicali, artisti di strada, punti ristoro con prodotti tipici locali, Street Food Trucker, Birra Artigianale, bancarelle di artigianato e Area Baby con Mega spazio Gonfiabili per i bambini. Nelle principali piazze e vie (Largo Furio Miselli, Piazza G.Garibaldi, Via della Vittoria e Via Emilia) si alterneranno concerti di ogni genere, dal Rock’n Roll anni 50, il Reaggae, il Jazz, lo Swing, il Latino-Americano e la Musica Italiana d’Autore fino al Karaoke e ai migliori Dj della notte. Special Guest per il concerto nella piazza principale il gruppo “Nice Boys – Guns’n Roses Tribute Band” che farà risuonare il Rock di Axl Rose e Slash in tutte le vie di Ferentillo.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre aperta la Taverna delle Rocche, dove si potranno degustare i migliori prodotti tipici della Valnerina come il tartufo, la pasta fatta a mano, l’olio EVO, l’agrumato alla Melangola, la birra artigianale, il vino della Valnerina e, come già fatto dallo scorso anno, anche delle ricette gustosissime grazie alla collaborazione con i migliori ristoratori locali.

Quest’anno sarà super anche l’apertura della manifestazione, il 16 agosto, con la rappresentazione del Musical “Le Rocche Horror Musical”, che porterà il grande teatro in piazza per inaugurare questa meravigliosa festa che da sempre è nel cuore di tutti i ferentillesi.

Nei restanti giorni concerti di musica classica con l’Hermans Festival e la l Omaggio a Fabrizio de André della Banda “Furio Miselli”, conferenze sugli Eremi della Valnerina (verrà presentato il progetto “La ricostruzione del silenzio” con i suoi cinque video sugli eremi dellaValnerina), Rosso Melangola e la presentazione della piantagione delle Melangole, Fuochi e Tamburi in Piazzetta e lo spettacolo “MOON – Laika e la Luna” con il magnifico Stefano de Majo, visite guidate ai tesori ferentillesi, presentazioni di libri e la Mostra Fotografica “Ferentillo in Bianco e Nero”. Non ultima la beneficenza che da sempre contaddistingue questo evento con la cena in favore dell’AUCC – ONLUS TERNI che da molti anni conclude l’agosto ferentillese.

Una manifestazione davvero unica nel suo genere che raccoglie centinania di volontari provenienti non solo da Ferentillo ma anche e soprattutto dai paesi e dalle città vicine come Terni, Spoleto, Scheggino, Arrone, Montefranco, Piediluco e Polino.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Ferentillo con il patrocinio del Comune di Ferentillo, Regione Umbria, Provincia di Terni, Gal Ternano e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia “Unpli”.

Vi aspettiamo a Ferentillo dal 16 al 25 agosto!!! La macchina del tempo è pronta per voi!!!

IL PROGRAMMA COMPLETO – #RR19 – 26a Edizione

TUTTI I GIORNI:

Ore 17:00 – Palestra Comunale

Apertura Area Baby (Spazio Gonfiabili per Bambini)

Ore 17:00 – Galleria Via della Vittoria

Apertura Mostra fotografica “Ferentillo in Bianco e Nero”

Ore 19:30 – Taverna delle Rocche

Apertura “Taverna delle Rocche” con specialità della Valnerina!!!

VENERDI 16 AGOSTO

…Ferentillo è… Musical…

Ore 21:30 – Largo Furio Miselli

Spettacolo d’apertura

“Le Rocche Horror Musical”

a cura della scuola “Beautiful Act – Officina dello Spettacolo”

diretta da Barbara Cinaglia

SABATO 17 AGOSTO

…Ferentillo è… Notte Bianca…

NOTTE BIANCA TRA LE ROCCHE

7a EDIZIONE – AGOSTO 2019

Dalle ore 19:00 – In ogni Via di Ferentillo

Musica & Street Food per tutto il paese

PROGRAMMA NOTTE BIANCA

+ Ore 17:00 – Galleria Via della Vittoria

Apertura Mostre di pittura, fotografia e di espressioni artistiche

+ Ore 17:00 – Palestra Comunale

Apertura Area Baby con Spazio Gonfiabili H24

+ Ore 19:30 – Taverna delle Rocche

Apertura Taverna delle Rocche

+ Ore 19:30 – Via della Vittoria

Apertura Punti Ristoro Locali e STREET FOOD

+ Ore 21:00 – Museo delle Mummie e Chiesa S. Maria

Apertura notturna del Museo delle Mummie, della Chiesa di Santo Stefano e della Chiesa di Santa Maria

+ Ore 20.30 – Largo Furio Miselli

Musica Live con i “Flash Back” vincitori del “Ferentum Birre Music Contest”

+ Ore 20:30 – Via Emilia

Musica Live con “I Nuovi di Zecca”

+ Ore 21:00 – Piazza Garibaldi

Musica Live con i “Ballo Sballo”

+ Ore 21:00 – Giardini Via della Vittoria

Musica & Karaoke con “Marcellino”

+ Ore 21:00 – Via della Vittoria (in prossimità del Municipio)

Musica Live con “The Funky Duties” a cura di “Ephebia”

+ Ore 22.30 – Largo Furio Miselli

Concerto con “Nice Boys | Guns’n Roses Tribute Band”

+ Ore 23:00 – Via Emilia

Musica & Dj SET – Karaoke Live

+ Ore 01.00 – Largo Furio Miselli

Disco Live con DJ Francesco Mentasca

PUNTI RISTORO e MERCATINO ARTIGIANALE lungo le vie del paese per tutta la notte!

DOMENICA 18 AGOSTO

…Ferentillo è… Faber…

Ore 21:30 – Largo Furio Miselli

Omaggio a Fabrizio De André

“Libertà.. l’ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato”

Esecuzione a cura della Banda Musicale “Furio Miselli” diretta dal M. Luca Panico.

Arrangiamenti del M. Marco Pontini. Voce di Alessandro Acciaro.

Recitazione di Graziano Sirci.

LUNEDI 19 AGOSTO

…Ferentillo è… Cultura e Coltura..

Ore 18:00 – Plesso Scolastico di Ferentillo

Rosso Melangola V°

“La sua storia e la sua moltiplicazione”

Conferenza sulla Melangola e presentazione dell’impianto pilota delle Melangole di Ferentillo

Ore 20:00 – Taverna delle Rocche

Cena Quiz “Le Rocche Quiz Show – Quanto conosci i Quadri Viventi?

Ore 23:00 – Piazza G.Garibaldi

“MOON – Laika e la Luna”

di e con Stefano de Majo

Danza: Viviana Fabrizi

Percussioni: Tiziano Tetro

Installazione del Maestro Igor Borozan

MARTEDI 20 AGOSTO

…Ferentillo è… Spiritualità…

Ore 11:00 – Chiesa di Santa Maria

Solenne Messa cantata in onore del Santo Patrono di Ferentillo San Sebastiano, con la presenza delle Autorità Civili e Militari locali

Ore 21:30 – Lungo le vie del paese

Processione Storica in costume con gli Appestati in onore del Santo Patrono di Ferentillo San Sebastiano, accompagnata dalla Banda Musicale “F. Miselli” di Ferentillo, dal Gruppo Tamburini di Ferentillo e dal Gruppo Campanari di Ferentillo.

MERCOLEDI 21 AGOSTO

…Ferentillo è… Arte e Musica…

Ore 18:00 – Plesso Scolastico di Ferentillo

Presentazione del libro “Venti anni di Televisione – Quello che non si poteva dire”

a cura dell’autore Pietro Paolo Marconi

Ore 21:30 – Piazza Vittorio Emanuele II

“Di Fuochi e di Tamburi”

Spettacolo in Piazzetta a cura del Gruppo Tamburini di Ferentillo e de i “Pyrovaghi”

Ore 21:00 – Abbazia di San Pietro in Valle

Concerto Hermans Festival

Trompettismo Basilea

Lukas Gottshalk- Huw Morgan, trombe naturali

Johannes Skudlik, organo

GIOVEDI 22 AGOSTO

…Ferentillo è… Viaggio nei Secoli…

Ore 21:15 – Inizio Rievocazione Storica

***I QUADRI VIVENTI***

“Le Rocche Raccontano… il Viaggio nei Secoli”

Il rintocco a festa delle campane annuncia l’apertura dell’ingresso ai Quadri Viventi.

Ticket Office in Piazza Vittorio Emanuele II (Precetto).

*Si ringrazia il Gruppo Campanari di Ferentillo per il suono delle campane.

VENERDI 23 AGOSTO

…Ferentillo è… Viaggio nei Secoli…

Ore 21:15 – Inizio Rievocazione Storica

***I QUADRI VIVENTI***

“Le Rocche Raccontano… il Viaggio nei Secoli”

Il rintocco a festa delle campane annuncia l’apertura dell’ingresso ai Quadri Viventi.

Ticket Office in Piazza Vittorio Emanuele II (Precetto)

*Si ringrazia il Gruppo Campanari di Ferentillo per il suono delle campane.

SABATO 24 AGOSTO

…Ferentillo è… Viaggio nei Secoli…

Ore 18:00 – Plesso Scolastico di Ferentillo

Presentazione “La Ricostruzione del silenzio”

Un percorso multimediale tra gli eremi della media e bassa Valnerina

A cura del C.A.I. Di Terni “Sez. Stefano Zavka”, Fondazione Carit e Tumulto Video e Digidron

Ore 21:15 – Inizio Rievocazione Storica

***I QUADRI VIVENTI***

“Le Rocche Raccontano… il Viaggio nei Secoli”

Il rintocco a festa delle campane annuncia l’apertura dell’ingresso ai Quadri Viventi.

Ticket Office in Piazza Vittorio Emanuele II (Precetto)

*Si ringrazia il Gruppo Campanari di Ferentillo per il suono delle campane.

DOMENICA 25 AGOSTO

…Ferentillo è… Viaggio nei Secoli…

Ore 21:00 – Inizio Rievocazione Storica

***I QUADRI VIVENTI***

“Le Rocche Raccontano… il Viaggio nei Secoli”

Il rintocco a festa delle campane annuncia l’apertura dell’ingresso ai Quadri Viventi.

Ticket Office in Piazza Vittorio Emanuele II (Precetto)

*Si ringrazia il Gruppo Campanari di Ferentillo per il suono delle campane.

Ore 23:00 – Largo Furio Miselli

Sfilata Finale e Premiazione dei migliori Quadri Viventi ed. 2019

Premiazione del Miglior Balcone e della Migliore Attività Commerciale di Ferentillo in occasione della VII° Notte Bianca tra le Rocche.

Ore 23:30 – Largo Furio Miselli

Spettacolo Pirotecnico con fontane luminose dal Campanile della Chiesa di Santa Maria e sonata a rinterzi a cura del Gruppo Campanari di Ferentillo.

LUNEDI 26 AGOSTO

…Ferentillo è… Solidarietà…

Ore 20:00 – “Taverna delle Rocche”

Cena di beneficienza in favore dell’AUCC – Lotta Contro il Cancro di Terni

MARTEDI 27 AGOSTO

…Ferentillo è… Comunità…

Ore 20:00 – Taverna delle Rocche

Cena di fine festa con tutti i Collaboratori e i Costumanti delle Rocche Raccontano 2019

PER INFO – PROLOCO DI FERENTILLO

Tel: +39.345.35.36.229 – +39.349.44.23.657

Web Site: www.prolocoferentillo.it

Mail: prolocoferentillo@gmail.com