Monterosi inserita nel girone E: il commento del ds Donninelli

NewTuscia – MONTEROSI – Come nelle previsioni degli ultimi giorni il Monterosi Fc per la prima volta nella sua storia cambierà girone. La squadra di mister D’Antoni è stata inserita nel raggruppamento E umbro-toscano (dieci toscane e quattro umbre) insieme ad altre tre laziali (Flaminia, Albalonga e Pomezia).

Un girone con squadre ed avversari quasi unicamente nuovi per un Monterosi che tre stagioni fa affrontò quel Foligno e Sporting Trestina che ora si ritroverà di fronte a distanza di qualche anno.

“Siamo contenti di cambiare – afferma il diesse Emiliano Donninelli dopo la pubblicazione dei gironi – Dopo tre anni ci andremo a confrontare con altre realtà e situazioni. Girone E è un raggruppamento competitivo con grande tradizione calcistica come Grosseto, Gavorrano, Tuttocuoio, Foligno. Insomma, sarà un’avventura molto affascinante. Ora lavoreremo per farci trovare pronti al primo appuntamento ufficiale della stagione”.

Ecco il girone E di serie D 2019-2020:



AGLIANESE

ALBALONGA

A. MONTEVARCHI

BASTIA

CANNARA

FLAMINIA

FOLIGNO

GAVORRANO

GRASSINA

GROSSETO

MONTEROSI

POMEZIA

PONSACCO

SAN DONATO TAVARNELLE

SANGIOVANNESE

SCANDICCI

TRESTINA

TUTTOCUOIO