La Riserva Naturale Monte Rufeno ha ospitato il Gruppo C.N.G.E.I.di Velletri

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “Corsa di primavera è il nome dei branco del secondo gruppo”, sottolineano gli ospiti guidati alla scoperta dell’area protetta dai Guardiaparco Paola Malfatti e Roberto Mancini, “ Nome ripreso da un tratto del racconto ambientato all’inizio di una nuova primavera, che risveglia e anima tutti gli animali della giungla. Mowgli è però molto turbato per motivi che non riesce a capire e si butta freneticamente tra gli alberi e le pianure per allontanare la tristezza, fino ad arrivare al villaggio degli uomini, dove incontra Messua.

Una volta ritornato nella giungla con Fratel Bigio, Mowgli capisce che il suo posto è tra gli uomini e con grande commozione saluta per sempre i suoi vecchi amici Bagheera, Kaa e Baloo .Nati tre anni fa siamo cresciuti costantemente fin da subito ambientando le nostre avventure all’interno del parco comunale Santa Maria dell’Orto. Con lavoro costante e molta dedizione si è arrivati in poco meno di tre anni ad aprire anche il reparto Impeesa, che sta lavorando con fatica per costruirsi la propria sede e definire la propria identità. Attualmente gli staff sono composti da due membri ciascuno: Lucia(Akela) e Siria(Ikki) per il branco e Marco(CR) e Nicolas(VCR) per il reparto; entrambi coordinati dall’esperienza e passione di Eugenio.