Gazzelle conquista Viterbo a JazzUp Festival

NewTuscia – VITERBO – Non ha deluso le aspettative Flavio Pardini in arte Gazzelle che ieri sera ha fatto il tutto esaurito a JazzUp Festival. Oltre tremila persone hanno raggiunto Piazza dell’Unità d’Italia per la presentazione del primo libro di poesie del cantautore, “Limbo – Pensieri Inversi” edito da Rizzoli. Non ha nascosto un po’ di emozione il direttore artistico del Festival, Giancarlo Necciari, una volta salito sul palco “è una gioia per il nostro cuore vedere un pubblico così numeroso, così fresco e giovane, è molto import ante per questo festival, che quest’anno si è rinnovato per la quattordicesima volta” “il primo grazie della serata va al Comune di Viterbo che ci ha permesso di realizzare un evento come questo, grazie al Sindaco Arena e all’assessore De Carolis”.

L’intervista, condotta dal direttore organizzativo Vaniel Maestosi, è stata ricca di momenti intimi in cui l’autore ha raccontato la sua urgenza di scrivere, di “tirare fuori da dentro” sentimenti, stati d’animo e trasformarli in parole “per me scrivere è una cosa incontrollabile, le parole e la musica sono la stessa cosa, quando scrivo penso sempre alla musicalità” Maestosi ha posto una particolare attenzione alla dedica del libro: “A chi pareggia” “è una dedica per tutte le persone come me… io mi sento una persona che, per lo più, pareggia, volevo dedicare queste poesie a tutte le persone che non vincono e non perdono, ma stanno in mezzo… nel limbo appunto” ha dichiarato Gazzelle, che ha risposto anche con grande ironia a domande su temi come la solitudine, la malinconia, il significato del tempo, tutti argomenti protagonisti delle sue liriche.

Al termine dell’intervista Gazzelle si è esibito in un live acustico di alcuni dei suoi pezzi più famosi, accompagnato dal tastierista Valerio Smordoni e dal pubblico che ha cantato ogni singola strofa.

“Grazie regà è stato bello” così si è congedato dal suo caloroso pubblico poco prima del firma copie.

Scarica il programma completo su www.jazzupchannel.it

Seguici sui social Pagina Facebook e Account Instagram