Forza Italia contro la centrale elettrica di piazza Lante a Roma

NewTuscia – ROMA – Il coordinamento municipale e quello Romano di Forza Italia manifestano contro la centrale elettrica di piazza Lante, un vero Ecomostro, di cui dubitiamo la sindaca Raggi possa esserne a conoscenza. Parliamo di inquinamento acustico ed elettromagnetico. Una centrale di vecchio tipo, un impianto obsoleto e soprattutto non schermato che lambisce con le abitazioni di Tor Marancia e confina addirittura con un parco giochi. – “C’è la necessità di mettere in sicurezza questa centrale a pochi metri da un’area ludica. I medici di base riscontano un aumento delle patologia legate all’inquinamento elettromagnetico in zona” denuncia Paolo Barbato Coordinatore di Forza Italia del VIII Municipio. – Forza Italia manifesta solidarietà ai tanti residenti, è una vergogna che l’Amministrazione Raggi dopo tre anni non abbia fatto nulla. E’ una vergogna che il municipio sia indifferente a questi problemi. Il flash mob di oggi 8 agosto è per sottolineare che questa deve essere una priorità della Città” – afferma il Consigliere Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio – “domani chiederò la convocazione della Commissione Ambiente per discutere di questa vicenda e mettere le risorse in bilancio affinchè si intervenga, la buona politica non va in vacanza”. – Per il vice coordinatore romano Pietrangelo Massaro è l’ennesima promessa non mantenuta dalla Raggi e dal M5s: “Nulla è cambiato ma in campagna elettorale la centrale di Piazza Lante era uno dei loro punti programmatici, uno dei loro cavalli di battaglia. Si parla di tutela della salute pubblica e non si può scherzare sulla salute dei cittadini. Attraverso il nostro vicepresidente della Commissione Ambiente Capitolina Davide Bordoni faremo in modo che le istanze di questo territorio possano arrivare all’attenzione dell’Autorità competenti e chiediamo alla Giunta Capitolina di assumere la responsabilità politica affinchè l’Acea possa adottare tutti i provvedimenti necessari a schermare questa centrale”. – conclude – “E’una questione di salute pubblica, Forza Italia è a fianco dei concittadini”.