Dal 12 agosto il via alla campagna abbonamenti gialloblu stagione 2019/2020

NewTuscia – Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo. La AS Viterbese Castrense comunica che da lunedì 12 Agosto 2019, prenderà il via la campagna abbonamenti “RiparTIAMO…INSIEME!!!” valida per la stagione sportiva 2019/20.

Questi i prezzi per ogni settore:

TRIBUNA VIP INTERO: euro 380,00

TRIBUNA VIP RIDOTTO DONNA E UNDER 15: euro 260,00

TRIBUNA CENTRALE INTERO: euro 240,00

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO DONNE E OVER 65* (*per coloro nati prima del 1954): euro 160,00

TRIBUNA CENTRALE “DI PADRE IN FIGLIO” (padre + figlio Under 15): € 290,00

TRIBUNA CENTRALE “PICCOLI LEONI” UNDER 15 (per coloro nati dopo il 2004): Euro 70,00

TRIBUNA CENTRALE STUDENTI UNIVERSITARI: euro 180,00

TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI: euro 200,00

TRIBUNA LATERALE LATOSETTORE LOCALI FORZE DELL’ORDINE: euro 150,00

TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI RIDOTTO DONNE E OVER 65* (*per coloro nati prima del 1954): euro 130,00

TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI “PICCOLI LEONI” UNDER 15 (per coloro nati dopo il 2004): euro 50,00

TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI STUDENTI UNIVERSITARI: euro 150,00



CURVA NORD INTERO: euro 120,00

CURVA NORD RIDOTTO DONNE: euro 70,00

CURVA NORD RIDOTTO OVER 65 * (*per coloro nati prima del 1954): euro 90,00

CURVA NORD RIDOTTO “PICCOLI LEONI” UNDER 15 (per coloro nati dopo il 2004): euro 45 ,00

CURVA NORD “DI PADRE IN FIGLIO” (padre + figlio Under 15): euro 140,00

CURVA NORD FORZE DELL’ORDINE: euro 100,00

CURVA NORD STUDENTI UNIVERSITARI: euro 100,00

Ricordiamo che:

l’abbonamento è valido per 18 gare

la società si riserva a sua discrezione una giornata giallo blu per la quale non saranno validi gli abbonamenti

per sottoscrivere l’abbonamento “Di padre in figlio” è necessario presentare lo stato di famiglia

l’abbonamento “Piccoli Leoni” è per i ragazzi nati dopo il 2004

l’abbonamento over 65 è per coloro nati prima del 1954

per sottoscrivere l’abbonamento “Forze dell’Ordine” (valido anche per militari) è necessario presentare il tesserino

per sottoscrivere l’abbonamento studenti universitari è necessario presentare tessera universitaria o libretto studentesco in corso di validità

Il prezzo dei tagliandi per la stagione 2019/2020:

TRIBUNA VIP INTERO: euro 30,00

TRIBUNA VIP RIDOTTO DONNA E UNDER 15: euro 20,00

TRIBUNA CENTRALE: euro 20,00

TRIBUNA CENTRALE DONNE + OVER 65: euro 10,00

TRIBUNA CENTRALE “PICCOLI LEONI” UNDER 15: euro 7,00

TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI: euro 15,00

TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI RIDOTTO DONNE E OVER 65: euro 10,00

TRIBUNA LATERALE LATO SETTORE LOCALI “PICCOLI LEONI” UNDER 15: euro 5,00

CURVA NORD INTERO: euro 10,00

CURVA NORD RIDOTTO DONNE: euro 5,00

CURVA NORD “PICCOLI LEONI” UNDER 15: euro 4,00

GLI ABBONAMENTI POTRANNO ESSERE SOTTOSCRITTI A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 AGOSTO 2019 (DALLE 10 ALLE 13:00 E DALLE 15 ALLE 19:00) PRESSO LA SEDE SOCIALE IN VIA DELLA PALAZZINA (INGRESSO LATO ATLETI) E DA MARTEDÌ 13 AGOSTO 2019 PRESSO LE SEGUENTI FILIALI DELLA BANCA LAZIO NORD:

Agenzia di Sede Via Polidori 72 – Viterbo Agenzia n. 1 Via T. Carletti 25 – Viterbo Agenzia n. 2 Via Villanova 50/a – Viterbo

Agenzia n. 3 La Quercia Piazza del Santuario 1 – Viterbo Agenzia n. 4 Piazza S. Faustino 6/a – Viterbo

Agenzia n. 5 Via Monte Cimini, 15 – Viterbo Agenzia n. 6 Via Vico Quinzano, 2 – Viterbo Agenzia n. 7 Via Teverina 5/a – Viterbo

Le filiali osserveranno i seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore 13,40 e dalle 14,40 alle 15,40, dal lunedì al venerdì.

L’abbonamento è valido per le gare interne della Viterbese Castrense e non sarà invece utilizzabile per la giornata gialloblu.

Da lunedì 12 Agosto 2019 a lunedì 19 agosto 2019 (compreso) la campagna abbonamenti sarà riservata ai vecchi abbonati, che, presentando la ricevuta dello scorso anno, avranno diritto di prelazione per confermare il proprio posto allo stadio.

La libera vendita degli abbonamenti sarà aperta a tutti i tifosi gialloblu dal giorno 20 Agosto 2019.

RICORDIAMO A TUTTI CHE PER ABBONARSI NON E’ PIU’ NECESSARIA LA TESSERA DEL TIFOSO E CHE LA RICEVUTA CHE VI VERRA’ CONSEGNATA, PUR RIMANENDO VALIDA, SARA’ POI SOSTITUITA DA 1 CARD ABBONAMENTO.

A.S. Viterbese Castrense