Claudio Cavalloro nominato vicesindaco di Bagnoregio

Profili: “E’ un punto di riferimento per questa amministrazione”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Claudio Cavalloro scelto da Luca Profili come vicesindaco al Comune di Bagnoregio. Dopo la nomina di Francesco Bigiotti alla guida della partecipata Casa Civita, in qualità di amministratore unico, il sindaco ha individuato nell’esperto consigliere la persona adatta a ricoprire l’incarico di suo vice.

“Cavalloro è un punto di riferimento per questa amministrazione. Già in prima linea e protagonista nella precedente consiliatura ha sempre dimostrato lungimiranza, mitezza e dedizione al paese. Insieme lavoreremo in maniera determinata al progetto di miglioramento del territorio che da anni coltiviamo e che stiamo realizzando passo dopo passo. Faccio a Claudio i migliori auguri, convinto che saprà onorare in ogni momento il ruolo importante che è stato chiamato a ricoprire”. Queste le parole del sindaco Luca Profili.

“Continua la mia azione di servizio del nostro paese, con maggiore incisività ed entusiasmo – così Cavalloro -. Ringrazio il sindaco per avermi voluto al suo fianco in un ruolo così significativo. Continuiamo un’azione amministrativa che ha radici profonde ed è stata in grado di cambiare in maniera virtuosa e positiva il nostro territorio. L’impegno che abbiamo è di lavorare per dare speranza e opportunità a un numero crescente di cittadini e migliorare la qualità della vita della popolazione in generale”.

Con la nomina di Bigiotti a Casa Civita arriverà, con la seduta di fine agosto dove si avrà la surroga, in consiglio comunale Patrizia Gensini.