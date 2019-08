“Calici sotto le stelle” a Trevinano

NewTuscia – TREVINANO (ACQUAPENDENTE) – Sabato 10 alle ore 22 presso la terrazza panoramica di Via Bourbon del Monte a Trevinano, si svolgerà l’edizione 2019 aquesiana di “Calici sotto le stelle”.

Il sommelier Claudio Sarti presenterà per l’occasione i Vini del Barbarossa. Per l’occasione verrà proiettato il video Dreams ed Empatica by Urban Vision Project. La degustazione, rientra nel vasto progetto. L’evento previsto per la Notte di San Lorenzo rientra nell’ambito del progetto “Tra Luci & Stelle” realizzato con il contributo della Regione Lazio e Laziocrea S.P.A. ed organizzato logisticamente da Comune di Acquapendente, Associazione Pro Loco di Trevinano, Camera di Commercio di Viterbo (progetto Feste del Vino della Tuscia e Carlo Zucchetti).

Per tutti coloro che vorranno ricevere informazioni last-minute contattare 339-4926101° seguire tutto si facebook “I vini del Barbarossa”.