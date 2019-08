Ad Acquapendente la Lega critica la lentezza nella sostuituzione delle pietre di via Marconi

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Scriviamo in seguito a ripetute segnalazioni che ci sono pervenute riguardo ai lavori, ormai effettuati, di parziale rifacimento della pavimentazione stradale di Via Marconi, nel paese di Acquapendente.



Sono stati molti, infatti, i disagi che ha comportato la chiusura della strada per quasi un mese a causa della sostituzione di un totale di 176 pietre tra grandi, medie e piccole. Chiudere per un tempo così lungo una strada centrale come Via Marconi nel mese di luglio, quando per un commerciante c’è la possibilità di lavorare con i turisti e le persone che vengono da fuori il paese.

Ricordiamo al Sindaco che il paese, senza commercianti, nelle condizioni in cui è ridotto e per quello che offre oggi, certamente non è meta di pullman!

In più, facciamo presente che sostituire 176 pietre in quasi un mese significa cambiare sei pietre al giorno, contando anche i giorni festivi, visto che questi lavori si cerca di farli il più velocemente possibile per cercare di limitare il numero dei disagi, ma evidentemente questa non è la priorità dell’attuale Amministrazione. Si deve considerare anche che i disagi creati sono aggravati dal fatto che la strada rappresenta un’accessibilità d’urgenza per l’Ospedale. Le chiediamo per le prossime volte (se ci saranno!) di venire ad accordi con i cittadini ed i commercianti sui tempi e modi dei lavori solamente per una questione di rispetto per chi ci lavora e ci abita