“Siamo da 15 anni per le politiche dell’inclusione”

NewTuscia – TARQUINIA – “Siamo da oltre 15 anni per le politiche dell’inclusione”. Il presidente di Assonautica, Roberto Rotatori, accoglie SuperAbile, in vista di “Tutti a Mollo”, iniziativa ideata da Attilio Maria Boni, con il supporto della sezione “G.Maffei” di Tarquinia ed alla quale parteciperà anche Gianni Legni.

“Quella di domenica – argomenta il preside nte Rotatori – vuole essere un primo appuntamento di una lunga serie. Ideato da Attilio Maria Boni, abbiamo aderito con entusiasmo e mezzi logistici affinché tutti possano passare in acqua una giornata diversa. Sarà una bellissima giornata a contatto con sport e la natura e dove gli atleti, le barche, i kayak, i gommoni, le barche a motore saranno tutti in acqua. Sarà sicuramente una bella festa con un bellissimo colpo d’occhio”.

Ma quella di domenica non sarà la prima apertura verso l’inclusione.

“Noi facciamo inclusione e ci adoperiamo verso le necessità dei disabili da oltre 15 anni: collaboriamo con Avad da tantissimo tempo. Abbiamo una barca attrezzata proprio per far trascorrere una giornata in mare ai nostri amici con disabilità.

Ringrazio per l’organizzazione Attilio Maria Boni e Daniele Contestabile. Siamo molto felici di poter ospitare, tra i tanti partecipanti, anche SuperAbile e Gianni Legni, al quale proprio per l’attenzione, gli abbiamo riservato il numero uno”.

“Ringrazio Assonautica e Attilio Maria Boni – afferma Gianni Legni, testimonial di SuperAbile – per questa possibilità. Anche se non è competitiva cercherò di essere competitivo con me stesso, perché ogni giorno è una nuova sfida. Viva il mare, viva la vita”.

Appuntamento domenica 11 agosto, in Via Filippo Giorgi, sede di Assonautica, alle 8 per le iscrizioni. Alle ore 9 la partenza.

Progetto SuperAbile