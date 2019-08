Via Divino amore e strada della Valle pericolose: Profili scrive al presidente Nocchi

NewTuscia – BAGNOREGIO – “Ho scritto ieri una lettera al presidente della Provincia, per metterlo a conoscenza della pericolosità e della velocità con cui sfrecciano macchine e motorini in via Divino Amore (strada provinciale 135)

. Ho chiesto di verificare subito la possibilità di porre rimedio a questa situazione prima che si verifichi ancora qualche fatto spiacevole. Ho messo il presidente a conoscenza della strada della Valle (strada provinciale 137) che ha un manto stradale che versa in condizioni pietose. Monitorerò e spingerò affinché si trovi una soluzione a queste sue problematiche”.

Così il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili.