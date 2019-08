Un cane da riportare alla padrona di Viterbo…

NewTuscia – VITERBO – “Attenzione urgentissimo! Viterbo, stiamo cercando questo cagnolino “rubato” a Civita Castellana e scaricato all’interno del comprensorio della motorizzazione di Viterbo! Una sig nora con 2 bambini ed una twingo bianca lo ha preso, credendo di salvarlo, quindi in buona fede, e se lo è portato via, unica informazione è che la signora abita nel quartiere ellera. Chiunque aBBIA informazioni importanti mi può contattare. Una ragazza sta girando disperata a Viterbo per riavere il suo amico! nicola 392/550 2674″.

Questo l’appello apparso poco fa su facebook e che pubblichiamo.