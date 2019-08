Sutri, nuovi orari per il museo di Palazzo Doebbing

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. Importanti novità per il museo di Palazzo Doebbing di Sutri. Da lunedì 11 agosto saranno in vigore i nuovi orari di accesso al museo: dal lunedì alla domenica, 10.00/13.00 e nel pomeriggio 15.30/20.00, il sabato dalle 10.00/13.00 – 15.30/00.30. I nuovi orari, decisi dal sindaco Vittorio Sgarbi, di concerto con l’amministrazione, sono stati pensati per permettere ai visitatori di avere a disposizione maggiore tempo per ammirare i capolavori del museo di arte antica e di arte sacra di Sutri, testimone della millenaria identità dell’Antichissima Città, e le opere dei grandi maestri, da Tiziano a Ligabue, da Bacon a Guttuso, che animano le undici mostre di “Dialoghi a Sutri”.