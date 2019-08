Settembre viterbese, ancora tempo per presentare proposte

Per le iniziative che riguardano il periodo 1° settembre – 6 ottobre 2019

NewTuscia – VITERBO – Settembre viterbese, ancora tempo per la presentazione di proposte riguardanti eventi (teatro, musica, danza, cinema, eccetera) da svolgersi nel periodo che intercorre tra il 1° settembre e il 6 ottobre 2019. Le proposte dovranno infatti pervenire entro le ore 12 del prossimo 19 agosto. Lo ricorda l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis. L’avviso pubblico – si legge nel documento – è stato indetto per la definizione di graduatorie di proposte riguardanti progetti da realizzarsi sul territorio comunale, frazioni comprese, nel periodo 1° settembre – 6 ottobre. Il budget destinato al bando è di 20mila euro (il contributo non potrà essere inferiore a 500 euro, né superiore a 1.500 euro).

“Il Settembre Viterbese non è un periodo qualunque per la nostra città – ha sottolineato l’assessore De Carolis -. È il mese della festa di Santa Rosa. Intorno all’evento più importante dell’anno, quello del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, il 3 settembre, ruotano una serie di numerose iniziative, che si susseguono anche nel mese di ottobre. È giusto e opportuno racchiuderle in un cartellone ufficiale, da veicolare, valorizzare e promuovere in città e non solo, con il nome del Settembre Viterbese”.

La versione integrale dell’avviso pubblico con tutte le informazioni circa i requisiti dei soggetti promotori e delle iniziative, le tempistiche e le modalità di presentazione delle proposte, è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione Albo pretorio, oppure alla sezione Settori e Uffici > Settore III – Cultura – Turismo – Sport – Pubblica Istruzione – Patrimonio > Avvisi pubblici Cultura – Turismo – Sport > Avvisi Pubblici – Cultura – Turismo – Sport (http://www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/bandi-e-gare/bandi-di-gara/atti-amministrazioni-enti/avvisi-pubblici/avvisi-pubblici-cultura-turismo-sport/2395-avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-relative-ad-eventi-da-realizzare-nel-periodo-che-intercorre-tra-il-1%C2%B0-settembre-ed-il-6-ottobre-2019-settembre-viterbese).