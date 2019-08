Piazza Lante, Fi: “No all’inquinamento elettromagnetico “

NewTuscia – ROMA – “Oggi alle ore 18 in piazza Marcello Lante flash mob promosso dal Coordinamento Romano di Forza Italia e dal Coordinatore di FI del Municipio VIII Paolo Barbato per denunciare, ass ieme ai ragazzi di Forza Italia Giovani, lo stato di immobilismo della attuale Giunta Comunale silente sui problemi che l’inquinamento acustico ed elettromagnetico stanno comportando ai residenti. Richiediamo con forza che il Sindaco Virginia Raggi si faccia parte attiva con l’Acea per la schermatura della struttura progetto già approvato dai vertici della Municipalizzata”.

Così Paolo Barbato Coordinatore di Forza Italia VIII Municipio e Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppoin Campidoglio