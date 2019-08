Perugia, nuovi controlli della Polizia Municipale nel quartiere di Fontivegge

NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo. Sono proseguiti anche oggi i controlli del territorio e su immobili da parte della Polizia Municipale nel quartiere di Fontivegge.

Le pattuglie sono state impegnate anche in una serie di verifiche su immobili richieste da residenti con segnalazioni dirette. Dai controlli è emerso un fenomeno di indebite presenze per lo più di etnia rom negli appartamenti con disturbi, nella notte, alla quiete pubblica e accattonaggio durante il giorno.

Sono stati rilevati fenomeni di prostituzione in particolare di donne proveniente dall’est e dalla Cina.

Nei pressi di via Canali è stata identificata una giovane donna del Ternano che si prostituisce e che vive in auto a cui sono stati indicati alcuni servizi sul territorio per una prima accoglienza e una giovane tossicodipendente di Sofagnano in stato confusionale.