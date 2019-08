Monterosi, buono il primo test al Martoni. Poker all’Orvietana

NewTuscia – MONTEROSI – Riceviamo e pubblichiamo.

Monterosi-Orvietana 4-1

Monterosi Fc: Marcianó Dekic Costantini Piroli Buono Esposito Angelilli Massimo Persichini Gabbianelli Mastrantonio. Entrano nella ripresa De Maio, De Vittoris, Angeli Traore Pellacani, Guidarelli, Luciani, Ruggiero, Squerzanti, Canestrelli, Rocchi. All. D’Antoni.

Orvietana: Beccaceci Paletta Bianco Annibaldi Dida Grizzi Cotigni Locchi Danieli Giurato Menghinelli. Entrano nella ripresa. Perquoti Ric., Martinelli Lanzi Marchi Palla Sulimani Mortaroli Fattorini Perquoti M. All. Fiorucci

Arbitro: Silvia Stavagna di Viterbo

Reti: 18’pt Danieli rig., 2’st Piroli, 6’st 16’st Persichini, 33’st rig. Squerzanti

Il Monterosi si impone per 4 a 1 nella prima amichevole stagionale disputata al Martoni contro l’Orvietana. Match caratterizzato da un primo tempo sfortunato ed una ripresa dominante per gli uomini di David D’Antoni.

La squadra parte bene: crea diverse difficoltà alla difesa avversaria e colpisce due traverse nel giro di pochi minuti, prima con Costantini di testa, poi con un bolide di Angelilli; entrambe le conclusioni sono state propiziate dagli ottimi servizi di Gabbianelli. A metà primo tempo un fallo di Esposito permette all’Orvietana di guadagnare un calcio di rigore ed il provvisorio vantaggio dopo la battuta di Danieli.

Nella ripresa, effettuato il giro di sostituzioni, i padroni di casa cambiano atteggiamento e si rendono molto più produttivi, accumulando già dai primi minuti un palo su punizione di Massimo e due reti con un incornata di Piroli ed una splendida azione personale di Persichini: l’attaccante classe 99 punta l’uomo sulla fascia sinistra e non appena si inserisce nell’area di rigore avversaria effettua un tiro a giro formidabile che impatta con il palo interno prima di insaccarsi in rete per il 2-1. All’ex Artena bastano 10 minuti per regalarsi la gioia della doppietta personale dopo una serie di scambi all’interno dell’area con Gabbianelli, 3 a 1 e partita di fatto conclusa.

A seguire mister D’Antoni decide di dare fiato alla squadra e regalare qualche minuto ai più giovani trovando comunque la via del gol su rigore trasformato da Squerzanti prima del triplice fischio finale. Primo collaudo casalingo ok per il Monterosi che in attesa dei rientri in campo di Sciamanna, Roberti e Gasperini tornerà in campo domenica mattina per un nuovo test al Martoni col Team Nuova Florida.