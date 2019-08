“Tra luce e stelle”, al via gli eventi per la Festa di Sant’Ippolito a Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Sono partiti gli eventi vetrallesi per la Festa di Sant’Ippolito “Tra luce e stelle”: tradizioni, musica, spettacoli e cene all’aperto.

Ricco il calendario che il Comune e la Proloco, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, propongono per il mese di agosto. Gli eventi, cofinanziati dalla Regione Lazio, rientrano nell’iniziativa regionale “L’estate delle meraviglie”.

Oggi il secondo appuntamento dei tre pomeriggi interamente dedicati ai bambini con il Festival del Teatro dei Piccoli; spettacoli, fiabe, musica, giochi di magia e tanto divertimento: gli appuntamenti sono tutti alle ore 18 presso gli spazi della Villetta all’interno della Villa comunale “Pietro Canonica”.

Il 10 agosto alle 22 uno spettacolo da non perdere: l’Associazione Vetralla Centro “Daniela Marconi” organizza anche quest’anno “Notte di San Lorenzo. Stelle e candele”: migliaia di candele illumineranno le vie del centro storico creando un’atmosfera unica e suggestiva. L’11 agosto alle 21 in piazza Umberto I serata “All Stars: tutte le stelle del Bar A Kanto”, a cura di Pietro e Sante Paolacci. Il 12 agosto presso la Villetta comunale partono le cene “Sotto le Stelle”, che verrano proposte anche il giorno successivo, organizzate da Proloco in collaborazione con le associazioni Francis & Friends, Alkimia, Avis Vetralla e il Comitato festeggiamenti Santa Maria del Soccorso. Sempre il 12 agosto alle ore 23 occhi puntati al cielo per guardare il tradizionale spettacolo pirotecnico, presso il campo sportivo G. Raparelli all’interno della villa comunale.

Il 13 agosto alle ore 17, con partenza da piazza Vittorio Emanuele, sarà la volta del corte storico di Sant’Ippolito con la partecipazione del Gruppo Sbandieratori Città di Vetralla, dei cavalieri, delle popolane e degli arcieri rappresentanti le antiche contrade vetrallesi. Alle 18 presso il campo G. Raparelli si svolgerà la rappresentazione storica del Palio di Sant’Ippolito a cura dei Cavalieri e del Gruppo Arcieri. Alle 21.15 “La mia banda non suona solo il rock”: tutti in piazza Umberto I per il tradizionale concerto del Complesso Bandistico “Ottavio Pistella”.

Si ricordano gli appuntamenti religiosi: il 10 e 11 agosto alle ore 18 presso il Duomo il triduo in preparazione della Festa di Sant’Ippolito. Il 12 agosto alle ore 19 la processione con l’immagine e la reliquia della testa del Santo, con figuranti a cavallo. Il 13 agosto alle ore 9 e 11,30 le Sante Messe presso il Duomo e alle ore 19 i Vespri Solenni.