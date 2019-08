Le scommesse live “mettono il turbo”: dal 2020 saranno disponibili anche per la Formula 1

NewTuscia – Oggi il web ci concede mille opportunità diverse, considerate fantascienza fino a poco tempo fa. E non si parla solo di shopping online e di lavoro, perché anche il settore videoludico ha potuto contare su alcune introduzioni davvero entusiasmanti. In questo senso, il mondo del betting è uno dei comparti più in fermento: al momento, infatti, le scommesse sullo sport hanno registrato un autentico boom online, il tutto per merito di alcune grandi novità di spessore. Fra queste spicca senza ombra di du bbio il betting live, con le scommesse da piazzare in tempo reale, quindi durante lo svolgimento degli eventi in corso. E a quanto pare dal 2020 anche la Formula 1 entrerà nel giro del betting live.

Scommesse live: in arrivo anche la Formula 1

È stato di recente ufficializzato l’accordo fra Interregional Sports Group e Sportradar, che porterà all’introduzione di un avanguardistico modello di scommesse “Live Odds”, nato proprio per mettere a disposizione degli appassionati di betting un sistema ottimizzato per le scommesse in live sulle gare di Formula 1. Il modello in questione verrà ufficialmente lanciato all’inizio della stagione sportiva 2020/2021, e farà il suo esordio con il GP d’Australia.

In pratica, gli scommettitori potranno contare su un set di 30 tipi di scommesse diverse, da piazzare non solo durante la gara, ma anche durante le qualificazioni. Poi è chiaro che, essendo comunque un sistema misto, sarà possibile sfruttare due opzioni, vale a dire le scommesse a gara in corso (tipiche del meccanismo di betting live) e le scommesse prima delle gare. Si tratta un momento chiave per due motivi: in primo luogo il bacino di utenza degli appassionati di gare di Formula 1 è molto ampio, e in secondo luogo si tratta di un settore ancora poco battuto dai bookmaker.

Cosa sono le scommesse live e come funzionano

Parlando in via generica, il nome di questa modalità di betting chiarisce già in grandi linee di cosa si tratta. In sostanza, i bookmaker come William Hill hanno delle sezioni dedicate dove è possibile piazzare delle scommesse live che, come indica lo stesso nome, vengono effettuate non prima, bensì durante lo svolgimento dell’evento. Quali sono le differenze con la modalità classica? È presto detto: lo scommettitore ha la possibilità di poter puntare su quote che variano di continuo, a seconda di ciò che accade durante la partita o la gara. Prendendo come esempio il calcio, si può accedere ad un evento live e puntare sulla vittoria di una squadra: magari prima la quota era molto bassa, ma durante il corso della gara potrebbe essersi alzata per via di un’espulsione o di un risultato parziale inaspettato. Il che vuol dire aumentare non solo il divertimento dato dalla suddetta esperienza, ma anche le opportunità in termini di scommesse.

Il 2020, quindi, sarà un anno importante per il betting live, visto che sarà possibile divertirsi scommettendo anche sulla Formula 1. Questo sport, dunque, andrà ad arricchire con i suoi eventi il mondo delle scommesse in tempo reale, che già oggi può contare su realtà come il calcio e la Moto GP.