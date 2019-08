Angelica Capotosti confermata alla Vbc Viterbo

NewTuscia - VITERBO - Prende sempre più forma la nuova Vbc di Emiliano Giandomenico. Un'altra importante conferma è quella di Angelica Capotosti, classe 1995, opposto di 175 cm di altezza, già protagonista della vincente cavalcata in C dello scorso anno.

Angelica, raccontaci di te , della tua carriera nel volley.

"E' iniziata all'età di 5 anni ad Orte dove sono rimasta fino all'età di 16. Dopodiché sono andata a finire le giovanili con la Polisportiva Penna / Volley Team Orvieto continuando a giocare in Serie D e serie C. Sono tornata una sola stagione ad Orte (2015/2016). Due anni fa ho giocato in serie C con la Polisportiva Penna / Volley Team Orvieto arrivando in semifinale per la qualificazione in serie B".

Come è stato il tuo primo anno in Vbc e, soprattutto, cosa ti aspetti da questa B2? "Il mio primo anno con la Vbc mi ha dato grandi soddisfazioni. Ho sviluppato un ottimo rapporto con tutte le ragazze della squadra. La promozione raggiunta a fine campionato ha coronato le mie aspettative, sia di squadra che individuali. La B2 per me sarà un'esperienza esaltante. Vincere il campionato è stata un'emozione unica, senz'altro in questa stagione darò il meglio di me stessa per raggiungere altri ambiziosi traguardi".

Hai parlato con Giandomenico, che impressione ti ha fatto? "Sì, e devo dire che mi ha trasmesso molta sicurezza. Credo sia la persona giusta a cui affidare la squadra per un campionato così importante. Confido in lui per far crescere ancora le mie potenzialità e quelle di tutta la squadra. L'impressione è stata quindi più che positiva e non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione con lui".

Parliamo un po' della tua vita privata, so che sei iscritta all'Università della Tuscia. Che facoltà frequenti e quali sono i tuoi hobby? "Frequento la facoltà di Giurisprudenza. Tutte le mie attenzioni nel tempo libero sono orientate alla pallavolo: ho sempre messo questo sport prima di ogni altro impegno. Amo lo sport in tutte le sue forme e nel mio tempo libero amo confrontarmi con altre discipline".