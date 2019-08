Il Tarquinia Calcio si prepara alla Prima Categoria: ecco i nuovi arrivi in maglia blugranata

NewTuscia – TARQUINIA – È ufficiale: con la pubblicazione, nei giorni scorsi, del comunicato ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti del Lazio, il Tarquinia Calcio è certo di partecipare, nella stagione 2019/20, al campionato di Prima Categoria.

La notizia non sorprende particolarmente società e tifosi, già che dopo la splendida cavalcata dello scorso anno – primo posto nel girone di Seconda Categoria pari merito con la Sorianese e sconfitta solo allo spareggio – l’ipotesi del ripescaggio era nell’aria, ma i crismi dell’ufficialità rinnovano l’entusiasmo in casa blugranata.

Nelle settimane scorse, ad ogni modo, la società si era comunque mossa anticipando i tempi, e predisponendo un organico che possa ben figurare nella categoria superiore: detto dell’avvicendamento in panchina tra Fernando Parmigiani – ora direttore tecnico – e Roberto Blasi, lo staff si è mosso per garantirsi la conferma da parte di praticamente tutto l’organico della scorsa stagione, ed aggiungendo tasselli importanti che volentieri hanno raccolto la chiamata della società.

Ai saluti, rispetto al gruppo dello scorso anno, capitan Marco Bellucci – ora a tempo pieno impegnato in ambito dirigenziale -, Mario Seripa, Stefano Modesti e Andrea Giordan, che hanno scelto di dire addio al calcio giocato, Alessandro Menicucci, che resterà qualche mese lontano dai campi di gioco, Giordano Nicoletti, trasferitosi al Montalto, Petr Golkhin.

Nei giorni scorsi, invece, hanno firmato per vestire la maglia blugranata i difensori Daniele Tomassini (dalla Maremmana) e Matteo Ventolini (dalla Nuova Pescia Romana), il centrocampista Giuseppe Bramucci (Maremmana) e gli attaccanti Stefano Barcaroli (Nuova Pescia Romana) e Vincenzo Tornato (Tolfa). Altri interventi sulla rosa sono in via di definizione, poi a fine mese il via alla preparazione, mentre entra nel vivo la campagna abbonamenti per seguire la squadra nei match casalinghi della prossima stagione.