Riapre la pineta Spinicci di Tarquinia: lo stabilimento Villa del Mare ringrazia il sindaco Alessandro Giulivi

Riceviamo e pubblichiamo

NewTuscia – TARQUINIA – Il gestore e lo staff dello stabilimento balneare Villa del Mare di Riva dei Tarquini ringraziano il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, per la riapertura dell’area p ic nic situata presso la pineta in località Spinicci, che era chiusa dal mese di aprile scorso per il fallimento della società che la gestiva insieme al campeggio Riviera degli Etruschi.

Con il suo interessamento il sindaco Giulivi ha permesso a centinaia di clienti che, da sempre, erano frequentatori dell’area pic nic, di tornare ad usufruire di questi spazi che sono patrimonio dell’intera comunità e un bene naturalistico unico della riviera tarquiniese e di tutto il litorale laziale.

Insieme a ciò ringraziamo il sindaco Giulivi perché, mediante la riapertura della pineta, ha permesso che terminasse il parcheggio selvaggio e si ripristinasse l’ordine pubblico dopo che, per la chiusura, tutte le auto venivano parcheggiate in modo caotico presso la strada di collegamento alla spiaggia ed al parcheggio della nostra struttura.

La speranza è che ora tutto torni alla normalità e che tutta la zona torni ad essere vitale com’era un tempo.

Lo staff dello stabilimento Villa del Mare