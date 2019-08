Raccolta stradale straordinaria ingombranti, prossimo appuntamento domenica a Santa Barbara

NewTuscia – VITERBO – Raccolta stradale straordinaria ingombranti, il prossimo appuntamento sarà domenica 11 agosto, al quartiere Santa Barbara, nell’area di parcheggio in via D. Pietri (angolo via Biga di Castro).

Si ricorda che, in occasione della raccolta stradale straordinaria ingombranti, sarà possibile conferire anche i piccoli elettrodomestici (R4), ovvero cellulari, piastre per capelli, phon, stampanti, stufette, aspirapolveri, fax, lampadari, tastiere e pc, calcolatrici, tablet, ventilatori. Accettati anche tubi fluorescenti, neon.

Confermato il consueto orario, ovvero dalle 7 alle 11, con una precisazione: il personale di Viterbo Ambiente garantirà l’accesso alla postazione fino al riempimento di un cassone di legno, un cassone di rifiuti ferrosi, un cassone di sfalci e due cassoni di rifiuti ingombranti (poltrone, divani, ombrelloni, arredi giardino in plastica, tappeti, sdraio, valigie, materassi, cuscini, manufatti e armadi in plastica, giocattoli, tendaggi).

Si ricordano le tipologie di rifiuto ammesse: ingombranti avviabili a tmb (poltrone, divani, ombrelloni, arredi giardino in plastica, tappeti, sdraio, valigie, materassi, cuscini, manufatti e armadi in plastica, giocattoli, tendaggi), legno, ferro, sfalci e potature domestiche. Per quanto riguarda quest’ultima tipologia, ovvero sfalci e potature domestiche, si precisa e ribadisce che il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche e saranno accettati un massimo di sei sacchi a utente.

Saranno ammessi inoltre questi rifiuti: lavatrici, lavastoviglie, scaldabagno, forni da incasso, piani cottura.

Non saranno accettati: RAEE ovvero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (eccetto i piccoli elettrodomestici R4 sopra menzionati, lavatrici, lavastoviglie, forni da incasso, piani cottura, scaldabagno). Non saranno accettati rifiuti non differenziati, secco residuo, organico, carta e cartone, imballaggi di alcun genere, batterie, vernici, specchi, rifiuti inerti, sanitari, presidi medico-chirurgici, medicine, lampadine, bombole a pressione, parti di veicoli a motore e natanti, porte, finestre, persiane e serrande, pannolini e pannoloni, pneumatici, oli minerali e vegetali, rifiuti di provenienza edile e ristrutturazione (guaine, isolanti, tubi pvc), liquidi infiammabili, toner, abiti usati, scarti di macellazione, panificazione e pescherie. Si ricorda nuovamente che non saranno accettati frigoriferi, congelatori e condizionatori, tv e monitor.

Sarà possibile conferire al massimo tre pezzi per utenza. Il servizio è riservato esclusivamente alle utenze del comune di Viterbo. Resta facoltà del personale addetto al presidio da parte della Viterbo Ambiente respingere tipologie di rifiuto non ammesse, ed eventuali richieste di conferimento una volta esaurita la fruibilità dei cassoni carrabili sopra riportati. Saranno respinti conferimenti dopo le ore 11.

Attenzione al divieto di sosta che verrà istituito sul posto della raccolta stradale, dalle ore 17 del sabato fino alle ore 12 della domenica.

Questi i successivi appuntamenti: domenica 25 agosto, quartiere Riello, largo A. Meucci (in prossimità del capolinea Cotral); domenica 8 settembre, quartiere Carmine, area parcheggio piazza Castel dell’Ovo.

Per ulteriori informazioni, contattare telefonicamente Viterbo Ambiente ai seguenti numeri e nei seguenti orari: numero verde 800 81 48 48 (da telefono fisso) e 0761.253997 (da cellulare) – dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30. www.viterboambiente.net .