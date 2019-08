Pubblicato il bando voucher per l’internazionalizzazione PMI

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. 5 milioni di euro con una dotazione in favore della PMI di 5 milioni di euro POR FESR Lazio 2014 – 2020 Asse 3

Gli obbiettivi :

Sostenere gli interventi di internazionalizzazione per favorire l’accesso sui mercati esteri delle MPMI regionali.

Dotazione e intensità di aiuto

L’Avviso ha una dotazione finanziaria di 5.000.000 Euro a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Azione 3.4.2, Sub-Azione “Voucher per l’internazionalizzazione e acquisto di altri servizi”.

L’Aiuto è concesso in regime De Minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto in misura compresa fra il 45% e il 70% dell’importo complessivo del Progetto.

I destinatari degli aiuti previsti dal presente Avviso sono le MPMI, in forma singola, inclusi i Liberi Professionisti, titolari di partita IVA. I beneficiari al momento della richiesta della prima erogazione devono avere una sede operativa nel territorio regionale .

Sono ammissibili progetti di internazionalizzazione e di promozione dell’export delle PMI finalizzati all’apertura e al consolidamento nei mercati esteri, che prevedono la realizzazione di una o più Tipologie di Intervento:

Partecipazione a Fiere: la partecipazione a manifestazioni fieristiche e/o a saloni internazionali e/o a rilevanti eventi commerciali (cumulativamente anche solo «Eventi») in Paesi U.E e in Paesi extra UE Servizi TEM: l’acquisizione di servizi per l’internazionalizzazione.

Modalità di erogazione

II contributo è erogato, a saldo, in un’unica soluzione, a fronte della rendicontazione delle Spese Effettivamente Sostenute che deve essere effettuata esclusivamente on-line tramite il sistema GeCoWEB e in conformità alle indicazioni contenute nelle “linee guida per la rendicontazione” disponibili nella pagina dedicata all’Avviso del sito www.lazioinnova.it Presentazione delle domande Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente seguendo la procedura di seguito descritta. PRIMO PASSO: calcolo del punteggio in base ai criteri di selezione indicati nell’Avviso, utilizzando il modello di calcolo in formato excel pubblicato sui siti www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it. SECONDO PASSO: compilazione del Formulario sul portale GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it. L’accesso alla piattaforma GeCoWEB è consentito a partire dalle ore 12:00 del 4 settembre 2019 e fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2019 (per la seconda finestra: rispettivamente 4 marzo 2020 e 30 aprile 2020). Nel formulario devono essere indicati il punteggio totale e la percentuale di contributo richiesto.

La presentazione delle domanda è da effettuarsi tramite PeC a partire dalle ore 12:00 del 5 settembre 2019 alle ore 18:00 del 31 ottobre 2019 (rispettivamente 5 marzo 2020 e 30 aprile 2020 per la seconda finestra).

“Si tratta di una grande opportunità anche per le imprese della provincia di Viterbo – afferma Vincenzo Peparello Presidente della Confesercenti di Viterbo – soprattutto per il rilancio a grande respiro delle varie attività aziendali.

La Confesercenti di Viterbo con un proprio ufficio dedicato di consulenza è a disposizioni di quanti interessati al progetto, ricordando che gli uffici saranno a disposizione dal 27 agosto 2019 per ulteriori dettagli e per le modalità di invio e trasmissione delle domande.

Info: 0761.1878322 ; email: info@catviterbo.it