NewTuscia – BASSANO ROMANO – Pietro Angelini, 2° Vice Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica, sezione di Bassano Romano, porge tanti auguri al Dott. Angelini per la nomina a Primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Belcolle di Viterbo e lo ringrazia per la Sua gentilezza, così come ringrazia Fabrizio Zocchi e i suoi colleghi per il lavoro che svolgono ogni giorno.