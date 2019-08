Michele Volpe è un nuovo calciatore della Viterbese

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Frosinone Calcio per il trasferimento in prestito del calciatore Michele Volpe. L’attaccante classe ’97 ha vestito lo scorso anno la maglia del Rimini Calcio con la quale ha collezionato 36 presenze e ha messo a segno 6 gol.

Nella stagione 2017/2018 Volpe ha anche esordito in serie B con il Frosinone (2 presenze in totale) e, sempre a Frosinone, ha vestito la maglia della primavera Giallazzurra per tre stagioni, con la quale ha collezionato in totale 42 presenze e ha messo a segno 21 reti.

A.S. Viterbese Castrense