Confesercenti Lazio: pubblicato il bando “Fondo Futuro”, microcredito e micro finanza per imprese e professionisti

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Confesercenti Viterbo, informa che è stato pubblicato il bando regionale per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato(1%), a valere sul fondo regionale per il microcredito e la micro finanza.

Sarà possibile ottenere finanziamenti fino a 25.000,00 euro restituibili in sette anni al tasso dell’1% senza garanzia. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 30 di ottobre.

I destinatari del bando sono le Microimprese, inclusi i Titolari di partita IVA, che per condizioni soggettive e oggettive si trovino in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito.

L’opportunità offerta da questo bando, dichiara Peparello, Presidente di Confesercenti Viterbo, potrà dare ad imprese e professionisti del viterbese l’opportunità di migliorare la propria posizione, attuare progetti che valgono per garantire una maggiore qualità di produzione e servizi.

Per i dettagli e le modalità di presentazione della domanda potete rivolgervi presso i nostri uffici di V.le B. Buozzi 113/115 o chiamare al numero 0761-1878320, email: info@confesercentiviterbo.it.