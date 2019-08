Barattoli di vernice abbandonati al bivio della Cimina per San Martino

NewTuscia – VITERBO – Decine di barattoli di vernice usata abbandonati nell’innesto della pr ovinciale Cimina in direzione di San Martino al Cimino.

E’ la segnalazione che, un lettore del social Viterbo Civica, ha fatto oggi.

Nei coperchi sono chiaramente espressi anche alcuni nomi e dei paesi, non si sa per quale motivo, se per la provenienza e per chi erano destinati.

“Buongiorno a Tutti. Questa mattina stavo percorrendo la cassia Cimina ed ho preso il bivio per San Martino subito dopo la curva davanti al fontanile di Fiescoli ho trovato questo splendido spettacolo. Non ho parole”. Questo il messaggio lasciato dal lettore della pagina Viterbo Civica.

Si chiede un intervento immediato per la ripulitura e uno sforzo per individuare questi incivili: in questo tratto servirebbero delle telecamere di videosorveglianza.