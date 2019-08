Sutri, vicesindaco Casini: “Civiltà Italiana non esiste e non opera nella politica di Sutri”

Riceviamo e pubblichiamo

Ancora la conturbante Pittoritto! Evidentemente non ha proprio nulla da fare, questa signora. Una che vanta foto insieme a Sgarbi e di averlo sostenuto, con grande strategia, in campagna elettorale, e poi, ora, lo condanna e lo attacca, insieme all’Amministrazione e ai collaboratori, ogni santo giorno, con due articoli al giorno!

Ora attacca anche me, deridendomi con una vignetta.

La satira si accetta. Mi sono fatto due risate con la meme. Come me le sto facendo ancora al pensiero che quello scherno è fatto da una signora che non è di Sutri, non abita a Sutri, non è cittadina di Sutri, non fa politica a Sutri, il suo “movimento” (civiltà italiana), che ancora siamo in attesa di capire cosa faccia realmente, non esiste e non opera nella politica di Sutri, si mette “mi piace” da sola sui suoi post ,e cancella (rimuovendo dagli amici l’autore) i post in contraddittorio al suo.

Una persona che esiste solo nella virtualità, mai vista a Sutri da mesi, se non le ultime volte, quando a braccetto con Sgarbi si vantava del suo sostegno alla lista Rinascimento, che attacca, e non si presenta mai, MAI, a Sutri, di persona, a dire ciò che pensa di persona, nei luoghi e nei modi della democrazia. Sì, effettivamente che risate, a pensare che la sig

nora dà lezioni di vita e politica a un’Amministrazione che si è insediata da poco più di un anno e che ha portato a casa risultati importanti già, rispetto a ogni altro comune nella sonnolenta Tuscia, mentre quando lei si è candidata nella sua Cerveteri, alle ultime elezioni, ha ottenuto 96 voti. Critica e irride, perché Sgarbi l’ha cacciata per la sua palese inutilità, e conosce la realtà di Sutri solo su Facebook o mal riportata dalla cricca dei denigratori di professione, sfigati come lei.

Fa ridere oggi quando si ricorda che è stata allontanata dalla campagna elettorale per comportamenti che non avrebbe dovuto avere.

Visibilità, rancori antichi e insensatezze di una persona alterata. Cui prodest? Visto che alla signora piace scrivere in latino, talvolta… Il mio rapporto con il sindaco, di cui non mi devo giustificare agli occhi di nessuno, tantomeno i suoi, è nel rispetto dei ruoli. È inutile che la Pittoritto voglia mettere tutti contro tutti, palesemente.

È LEI a essere sola contro tutti e senza una logica, pur di distruggere. Sgarbi è il sindaco che noi abbiamo scelto. In politica ci possono essere sempre diverse vedute, e anche polemiche su alcune scelte. Sgarbi non ne ha sbagliata una, dalla apertura di Palazzo Doebbing, alla cittadinanza a Lucano, imitata a Parigi, alla restituzione dell’entrata a Sutri, alla eliminazione della plastica, all’invito a Morgan, ratificato dalla Regione. E lei, che si sente grande esperta di politica, dovrebbe sapere che l’applicazione di nuove idee crea resistenze in chi non vuole cambiare nulla per pigrizia.

Eppure siamo qui, e andiamo avanti per Sutri e per la maggioranza dei cittadini che sa quanto potenziale unico e raro ha il nostro sindaco e la nostra amministrazione in confronto a qualunque altra anonima e senza idee. Fa ridere anche che creda che qualcuno a Sutri la ricordi, come i carabinieri che l’hanno trovata in atteggiamenti poco sobri. O qualche cittadino inviperito per averla vista attraversare l’infiorata del Corpus Domini con la propria auto. Fa ridere. Ma questa non è satira: è la realtà. Ora sapete di chi stiamo parlando.

Felice Casini

Vicesindaco di Sutri