A Montone la cena Solidart – L’Arte della Solidarietà

NewTuscia – PULCIANO DI MONTONE – “Stellati e Non uniti – A cena per un’ottima causa” è questo il nome della cena di beneficenza di Solidart – L’Arte della Solidarietà – che si terrà domenica 15 settembre 2019 al Relais Borgo Pulciano di Montone.

Il piacere della tavola non è solo quello del buon cibo ma anche, e soprattutto, quello della condivisione. “Stellati e non uniti” nasce da qui, dal desiderio di creare un momento di convivialità per un’ottima causa.

Domenica 15 settembre 2019, il Relais Borgo Pulciano, vestito per la speciale occasione, ospiterà 300 persone e 70 chef provenienti da tutta Europa, di cui molti stellati, insieme per aiutare l’associazione “AGAD – Associazione Genitori Amici DIsabili” che lavora per migliorare l’integrazione e la qualità della vita di ragazzi con patologie, tra cui ragazzi affetti da autismo. Il ricavato della cena andrà proprio a loro, per acquistare un mezzo che possa traportarli comodamente e per creare uno spazio in cui i ragazzi possano vivere la propria quotidianità ed il mondo del lavoro con l’autonomia che meritano.

Dalle ore 13:00 taglio del nastro da parte dei tre sindaci del Comune Montone, del Comune di Umbertide e del Comune di Perugia. Il borgo sarà un vero turbinio di Chef, tutti molto quotati e presenti nelle migliori Guide, di grande esperienza e belle speranze, che si uniranno in questa seconda iniziativa per l’anno in corso. Ogni chef preparerà la propria specialità, dal pesce a piatti tipicamente regionali caldi e freddi, pizza gourmet, panino d’autore e tante altre specialità. Non mancheranno spettacoli, animazione, giochi in piscina e tanto divertimento.

Alle 20:30 la Cena di Gala Stellata con un Aperitivo Gourmet di accoglienza per poi proseguire con la cena composta da un ricco menu di 12 portate, abbinata ad una verticale di vini stellari. La Cena di Gala Stellata sarà animata da Musica LIVE con la bravissima concorrente proveniente da “X-Factor”, Selene Capitanucci.

L’evento è organizzato dall’associazione Solidart – L’arte della Solidarietà Event Manager Chef Simone Ciccotti con il supporto di oltre 50 sponsor e 150 chef.

(Prenotazione obbligatoria per la cena. Info e prenotazioni 348-9032675)