Lorenzo Persichini è un nuovo giocatore del Monterosi Fc

MONTEROSI – Riceviamo e pubblichiamo. Il Monterosi Fc dà il benvenuto al calciatore Lorenzo Persichini.

L’attaccante classe 1999 ha già svolto il ritiro di Cascia insieme alla squadra biancorossa e va ad arricchire il potenziale offensivo a favore di mister David D’Antoni.

Persichini, esploso nella scorsa stagione con 11 reti nelle fila della Vis Artena, ritrova lo stesso tecnico che lo ha allenato per una stagione nella Primavera del Frosinone e tanti suoi ex compagni: da Mastrantonio ad Esposito passando per Angeli, Marcianò fino ad Andrea Costantini con lui ad Artena lo scorso anno.

“Non ho avuto alcun dubbio nella scelta quando mi si è prospettata l’ipotesi di approdare al Monterosi – ha dichiarato in maniera entusiasta Lorenzo Persichini – Questo club ha grandi ambizioni e per me rappresenta un passaggio nella mia crescita personale. Giocare al fianco di giocatori come Roberti e Sciamanna ti può solo che aiutare. Sto rubando con gli occhi in ogni allenamento. Inoltre conosco già tanti compagni che hanno giocato con me a Frosinone ed Artena. Ringrazio il presidente Capponi ed il diesse Donninelli per l’opportunità. Mister D’Antoni lo conosco bene, so come lavora e mi sono messo subito a sua disposizione”.

