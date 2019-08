Eliana Duma vince la prima tappa di Miss Mondo Lazio 2020 a Poggio Mirteto

NewTuscia – POGGIO MIRTETO – Riceviamo e pubblichiamo. Eliana Duma, 19 anni di Roma, studentessa al liceo Scientifico, ha vinto la prima tappa di Miss Mondo Lazio 2020 a Poggio Mirteto (Rieti).

Grande spettacolo lunedì sera a Poggio Mirteto per la prima uscita di Miss Mondo Lazio degli esclusivisti Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini. Era presente come ospite d’onore anche Miss Mondo Italia in carica, Adele Sammartino, che ha presenziato e dato quella motivazione in più alle tante ragazze che si sono messe in gioco sognando di arrivare laddove è arrivata lei.

Erasmo Fiorentino e Maurizio Serafini, stilista e coreografo professionisti, hanno seguito le ragazze fin dalla mattina per la prova abiti e per le coreografie portate in scena la sera sul palco di piazza Martiri della Libertà a Poggio Mirteto.

La giuria ha avuto il suo bel da fare per scegliere le vincitrici che, come da regolamento di Miss Mondo Italia, si suddividono tra le prime classificate e le aggiudicatrici delle fasce speciali.

Alla fine l’ha spuntata Eliana Duma (fascia Vitality’s) davanti a Federica Salzano (fascia Gil Cagné) e Federica Del Manzo (fascia Caroli hotels).

Le fasce speciali sono state attribuite a Gaia Pompili (4° classificata e fascia Mondo Sabina immobiliare); Valentina Falchi (fascia Model); Denise Giardina (fascia Beach); Carmen Fekete (fascia Talent) e

Amira Infantino (fascia Sport).

La giuria era formata da Carlo Bianchi per l’ottica Bianchi, Flavio Ciccaglioni per Iris Flowershop;

Federica Boccacci per gioielleria Boccacci; Elisa Sartarelli del Corriere di Rieti; Flavia La Marca, creativa ; Miriam Sinibaldi, responsabile Mondo Sabina Immobiliare; Emanuela Gallus per erboristeria Gallus; Gabriele Veneto in rappresentanza della Vitality’s.

Neanche il tempo di gustare la prima tappa che, sabato 10 agosto, sarà la volta della seconda tappa all’Aquafelix di Civitavecchia, mentre il 25 agosto terza uscita allo Zoomarine di Roma: a Roma tornerà Miss Mondo Italia Adele Sammartino.

Si ringrazia per il quadro beach fantasie in piazza di Rosa Parmentola per i costumi da bagno; Tony’s bar; la Vecchia tipografia; Mobil casa dei fratelli losacco; Emanuela Gallus per gli allestimenti ,ottica Bianchi per la collezione occhiali da sole; Il calzolaio di Fausto Onelli per le calzature gioiello artigianali.

Per qualsiasi informazione e per iscriversi si può mandare una mail a: direzioneusam@gmail.com.