NewTuscia – VITERBO – Giovedì 8 agosto, dalle ore 9 alle ore 12, divieto di circolazione in via della Volta Buia, nel tratto iniziale (intersezione via Mazzini).

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza (n. 447 del 2/8/2019 – VII Settore), si rende necessario per procedere alla sostituzione di un canale di gronda con l’ausilio di una piattaforma aerea.