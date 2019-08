Il 6 ottobre a Tarquinia Lido la quinta edizione della 10km del Mare – Nature Run

NewTuscia – TARQUINIA – Il conto alla rovescia può cominciare: mancano due mesi esatti all’appuntamento con il running e la natura nello splendido scenario di Tarquinia Lido e dell’Oasi delle Saline di Tarquinia: il 6 ottobre si corre, infatti, l’edizione numero cinque della 10km del Mare – Nature Run, prova podistica – naturalmente sulla distanza dei 10 kilometri – inserita nel circuito CorrinTuscia.

Un percorso perfettamente pianeggiante, ottimo per test e tentativi di primati personali – oltretutto con cronometraggio elettronico con chip e su un tracciato omologato, con i tecnici Fidal che hanno provveduto alla misurazione del tracciato rilasciando agli organizzatori l’apposito certificato – ricavato negli splendidi scenari del Lido di Tarquinia e, soprattutto, nell’idilliaco ambiente dell’oasi naturalistica delle Saline, con i runner che la attraverseranno sino al borgo, costeggiando le vasche ricche della splendida fauna che le popola.

Le novità dell’edizione 2019 parlano di pacco gara garantito per i primi 350 iscritti, premi per i primi tre assoluti maschili e femminili e per i tre gruppi più numerosi, oltre che per i primi dieci delle dieci categorie maschili e delle quattro femminili. Non mancherà una passeggiata non competitiva sui 6 km, anch’essa studiata per immergersi nei panorami dell’oasi, con un premio-ricordo per ciascun iscritto. Altre belle iniziative legate all’evento saranno svelate nelle prossime settimane.

Per le iscrizioni (il costo è 10 euro in preiscrizione sino al 5 ottobre, 13 euro il giorno della gara) ci si può rivolgere alla mail segreteria@montaltsport.it; per ogni informazione è possibile, invece, contattare il 328 6717230. Per la non competitiva, iscrizioni solo la mattina della gara al costo di 5 euro.

L’organizzazione è affidata, sin dalla prima edizione, agli Amici della Corsa con il supporto tecnico di Atletica ’90 Tarquinia e della Polisportiva Montalto, il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Etruschi Runners.

La manifestazione gode inoltre del sostegno di numerose attività cittadine: Tamuré, Riva dei Tarquini Parco Avventura, Isla Fitonutrizione, Camping Tuscia, Conad, Parati Etruria, Capolinea Café, La Boutique dei sapori, Las Vegas, Forno Tufarolo, Il Cantinone, Cin Cin Bar, Carrozzeria Magicar, Edilizia Conti, Amicizia Sport, Onoranze funebri Elisei e, con la media partnership de lextra.news e del Cinema Etrusco.