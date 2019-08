Montecastrilli, presentati a centro Fiere bandi Regione Umbria per start up e innovazione imprese

NewTuscia -MONTECASTRILLI – Chi è giovane ed ha studiato all’estero può avere una possibilità di tornare in Italia e avviare una propria attività. E’ una delle novità di cui si è parlato al centro Fiere Don Serafini di Montecastrilli in occasione della presentazione, da parte della Regione Umbria, dei nuovi bandi, per circa 50 milioni di euro, dedicati all’innovazione e allo sviluppo delle imprese umbre. Un giudizio positivo sui nuovi strumenti è stato espresso dai sindaci di Montecastrilli, Fabio Angelucci, Acquasparta, Giovanni Montani, e Avigliano Umbro, Luciano Conti, che hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa e sottolineato le loro aspettative per i propri territori.

Ad illustrare i bandi è stato il presidente della Regione, Fabio Paparelli, che ha fatto una panoramica su tutti gli incentivi messi a disposizione dalla Regione Umbria. I fondi saranno dedicati a quelle imprese o a quelle attività che vorranno innovare i loro sistemi tecnologici, a chi progetta l’avvio di start up innovative e a chi vorrà investire su nuovi macchinari e infrastrutture. Tre le direttrici, è stato detto durante la presentazione: Internazionalizzazione, crescita delle imprese in termini di dimensione e innovazione tecnica e tecnologica.